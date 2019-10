Drogenlenkerin lief bei Rast davon - in Spital eingeliefert

Am Sonntag wurde die Polizei Braunau alarmiert: Eine offensichtlich verwirrte Frau sei in die Küche eines Gasthauses eingedrungen. Beim Eintreffen der Polizei war diese allerdings schon geflüchtet. Ein 28-jähriger Wiener sprach daraufhin die Polizisten an, seine 27-jährige Freundin sei davongelaufen. Schnell war klar, dass es sich bei der Frau auch um die Verwirrte in der Küche des Gasthauses handelte.

Das Paar war auf dem Nachhauseweg von einem Hip-Hop Festival in Feldkirchen in Bayern nach Wien. Die 27-Jährige war am Steuer gesessen und in St. Peter am Hart von der Altheimer Landesstraße abgefahren, um eine Pause einzulegen und in einem Gasthaus einzukehren. Als die beiden danach wieder zu ihrem Wagen gehen wollten, lief die 27-Jährige einfach weg.

Die Gesuchte konnte schnell im Ortsgebiet gefunden werden, so die Polizei. Sie zeigte "eindeutige Zeichen einer Suchtmittel-Beeinträchtigung". Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die 27-Jährige verweigerte jedoch die Vorführung zur klinischen Untersuchung. Ihr Gesundheitszustand wurde immer schlechter, letztendlich musste die junge Frau ins Krankenhaus Braunau eingeliefert werden.

Die 27-Jährige wird wegen Lenken eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss an die BH Braunau angezeigt. Der Führerschein konnte ihr nicht abgenommen werden, da sie keine Dokumente mitführte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.