Drogenlenker weigerte sich aus Auto auszusteigen

Gegen 20.45 Uhr wurde von den Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen auf der A1 ein Autolenker an der Abfahrt Regau angehalten. Der Lenker weigerte sich, sich auszuweisen beziehungsweise seine Identität bekanntzugeben und aus dem Auto auszusteigen. Nach mehrmaliger Aufforderung weigerte sich der Lenker weiterhin hartnäckig aus dem Wagen zu steigen. Schließlich musste der Fahrer von den Beamten aus dem Auto gebracht und festgenommen werden, wobei er sich gegen die Festnahme zunächst wehrte, so die Polizei in einer Mitteilung.

In der Kleidung des Lenkers wurden ein Joint und ein Klemmsäckchen, vermutlich mit Suchtgift, gefunden und sichergestellt. Schließlich konnte auch die Identität des Lenkers festgestellt werden. Es handelt sich um einen 34-jährigen asylberechtigten Iraner, der in Linz wohnt. Der Mann hatte keinen gültigen Führerschein, da ihm dieser bereits zuvor entzogen wurde. Da der Mann Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung aufwies, wurde er einem Arzt zur Untersuchung vorgeführt. Die Fahrtauglichkeitsuntersuchung verweigerte der 34-Jährige jedoch.

Der Iraner wird wegen mehrerer Delikte an die Staatsanwaltschaft Wels, sowie wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung, Verweigerung der Fahrtauglichkeitsuntersuchung und Hantieren mit dem Handy während der Fahrt an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.