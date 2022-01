Drogenlenker verletzte bei Flucht zwei Polizisten

Bei einer Polizeikontrolle am Dienstag rastete ein 46-jähriger Kosovare aus. Der Grund: Gegen den Mann besteht ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Er versuchte zu flüchten, verletzte dabei nicht nur zwei Polizisten, sondern brachte auch mehrere Passanten in große Gefahr.

Es war gegen 15 Uhr, als die Polizisten den Pkw-Lenker in Pasching bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle aufhielten. Der 46-Jährige, dessen Frau auf dem Beifahrersitz saß, hielt an. Als die Beamten allerdings auf das Aufenthaltsverbot aufmerksam wurden und den Mann daraufhin mehrmals aufforderten, aus seinem Wagen auszusteigen, stieg der Kosovare plötzlich aufs Gas und fuhr Richtung Plus City davon.

Beamter wurde mitgezogen

Dabei streifte er mit dem Pkw einen kontrollierenden Beamten am Knie. Der Polizist hatte allerdings noch seine Hand am Türgriff. Er wurde vom Auto mitgezogen und konnte seinen Griff erst nach einigen Metern Mitlaufen lösen. Die Streife nahm sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf. Der Kosovare flüchtete in halsbrecherischem Tempo durch die 30-km/h-Zone des Siedlungsgebietes von Langholzfeld, wobei er mehrere Passanten gefährdete.

Den Pkw stellte er in der Nähe der Plus-City ab und flüchtete vorerst zu Fuß. Mehrere Polizeistreifen konnten ihn wenig später stellen und festnehmen. Dies versuchte er allerdings mit Gewalt zu verhindern. Er wehrte sich heftig, verpasste einem Polizisten einen Fußtritt und verletzte ihn. Eine Untersuchung beim Amtsarzt ergab, dass der Mann Kokain genommen hatte. Er wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.