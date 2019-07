Drogenlenker stieß frontal mit Gegenverkehr zusammen

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr am Dienstag um 16:30 Uhr mit seinem Pkw in Luftenberg auf der Pleschinger Straße L569 von St. Georgen an der Gusen kommend in Richtung Statzing. Bei der Kreuzung mit der Oberfeldstraße wollte er nach links in diese einbiegen und reihte sich am Abbiegestreifen ein.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Perg seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung und fuhr aus bisher unbekannter Ursache frontal gegen den am Abbiegestreifen stehenden Pkw.

Beide Fahrzeuglenker erlitten bei dem Verkehrsunfall. Ein beim 22-Jährigen durchgeführter Drogentest verlief positiv, die Amtsärztin beurteilte ihn als fahruntauglich.