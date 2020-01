Drogenlenker rastete völlig aus

Er schlug wild um sich, wirkte verwirrt, drohte über die Autobahn zu laufen: Ein 30-jährige Salzburger hat die Polizei am Samstagabend gefordert. Am Ende ist der Mann in die Justizanstalt Wels gebracht worden.

Ein Autofahrer bemerkte die wilde Fahrt des 31-Jährigen und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten den Wagen des Gesuchten geparkt auf der Autobahn, da ihm der Benzin ausgegangen war. Das Auto hatte einen frischen Unfallschaden, die Heckscheibe war zerborsten. Der Fahrer selbst machte einen verwirrten Eindruck, war aggressiv, schlug mit den Fäusten auf seinen Wagen und bedrohte die Beamten. Die Polizisten nahmen den Salzburger mit zur Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen und machten einen Drogenschnelltest. Dieser ergab, dass der 31-Jährige vier verschiedene Substanzen intus hatte.

Als die Beamten den Mann mit einem Bluttest konfrontierten, rastete er endgültig aus. Er stürmte schreiend ins Freie, wollte mit seinem Auto flüchten, doch die Polizisten konnten dies verhindern. Daraufhin ging der 31-Jährige aber auf die Beamten los, wehrte sich mit aller Kraft gegen Hand und Fußfesseln. Vier Beamte waren notwendig, um den rabiaten Drogenlenker festzunehmen. Einer von ihnen ist dabei auch verletzt worden.

Selbst in dem Verwahrungsraum am Posten schrie und schlug der 31-Jährige um sich. Er ist schließlich nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels gebracht worden.

