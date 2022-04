Drogenlenker, Raser, Wiederholungstäter: Mehrere Anzeigen nach Polizeikontrollen

Bei Lasermessungen auf der B1 in Hörsching wurde ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h im Bereich einer 70 km/h-Beschränkung gemessen. Bei der Kontrolle verlief ein Drogenschnelltest auf THC, MDMA und AMP positiv. Nach der Untersuchung durch die Polizeiärztin wurde dem Jugendlichen die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.

Auch auf der Kremstalstraße in Traun wurde ein 22-jähriger Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen, ihm wurde THC-Konsum nachgewiesen. Aus seinen Fehlern hat der junge Mann offensichtlich nicht gelernt, denn bereits im August des Vorjahres wurde ihm wegen des gleichen Vergehens der Führerschein abgenommen.

Die Polizeistreife in Steyr hielt in der Schwarzmayrstraße einen Mann an, der wenig vorzuweisen hatte: Dem 32-Jährigen wurden alle Lenkberechtigungen entzogen, sein vorgewiesener Führerschein wurde als "gestohlen" gemeldet. Der sichtlich beeinträchtigte Mann verweigerte aber die Vorführung zu einer ärztlichen Untersuchung. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.

Viel zu schnell unterwegs war ein 31-Jähriger in Wels. Der Mann raste trotz 50 km/h-Beschränkung mit 113 km/h stadteinwärts, gegenüber den Polizeibeamten gab der Raser an, dass er lediglich seinen Dieselpartikelfilter ausbrennen wollte. Außerdem wurde ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer angezeigt, weil er im selben Bereich mit 93 km/h unterwegs war.

