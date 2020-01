Drogenlenker rammte Sattelschlepper und Betonleitwand

Am Montag in der Nacht war ein 37-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Braunau gemeinsam mit seiner Beifahrerin mit dem Auto auf der A8 Richtung Suben unterwegs. Doch auf der Höhe von St. Martin im Innkreis im Bezirk Ried krachte der Autofahrer rechts gegen die Leitschiene, prallte in weiterer Folge seitlich gegen einen Sattelschlepper und rammte schließlich die Betonmittelleitwand.

Der Pkw kippte anschließend seitlich um. Die Rettung rückte aus, um den Fahrer und die Beifahrerin in das Krankenhaus Ried im Innkreis zu transportieren. Ein beim 37-Jährigen durchgeführter Drogentest war positiv.