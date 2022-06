Drogenlenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mithilfe der Hinweise von Passanten konnte der Raser, der auf seiner rücksichtslosen Fahrt durchs Stadtzentrum jegliche Verkehrszeichen missachtet hatte, in einer Seitenstraße gefasst werden. Der junge Mann gestand umgehend, Crystal Meth und Cannabis konsumiert zu haben.

Von einer Tankstelle aus, an der die Beamten den auffällig fahrenden 22-Jährigen kontrollieren wollten, war der Drogenlenker durch das Gemeindegebiet gerast. Mit waghalsigen Fahrmanövern versuchte der Niederösterreicher, die Polizisten abzuschütteln, die ihn mit Blaulicht und Martinshorn verfolgten. Als der Verkehr die Streife zum Anhalten zwang, gelang es dem Flüchtigen, kurzzeitig zu entwischen. Hinweise von Zeugen an Kreuzungen entlang der Fahrtroute brachten die Polizisten aber erneut auf dessen Spur.

In einer Seitenstraße konnte der Verkehrssünder schließlich zu Fuß aufgegriffen werden. In seinem Gepäck wurden dieselben Rauschmittel sichergestellt, die er laut eigener Aussage einige Stunden zuvor konsumiert hatte. Wegen Drogenkonsums am Steuer und mehrerer Verkehrsdelikten wird der junge Mann angezeigt, der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.