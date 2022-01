Drogenlenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei: Zwei Verletzte

Die Polizei hielt den 46-jähirgen Kosovaren gegen 15 Uhr auf der auf der Adalbert Stifterstraße im Gemeindegebiet von Pasching (Bezirk Linz-Land) an. Bei der Kontrolle der Dokumente stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht. Außerdem machte der Lenker einen durch Drogen beeinträchtigten Eindruck.

Mit "halsbrecherischem Tempo" durch Langholzfeld

Nachdem ihn die Polizei mehrmals aufgefordert hatte, aus dem Wagen auszusteigen, startete er plötzlich den Pkw, stieg aufs Gas und fuhr in Richtung PlusCity davon. Dabei streifte er einen Beamten am Knie und riss ihn - der die Hand noch am Türgriff hatte - einige Meter mit.

Verfolgt von der Polizeistreife flüchtete der Mann in "halsbrecherischem Tempo" durch die 30 km/h Zone des Siedlungsgebietes von Langholzfeld, wie die Polizei am Abend mitteilte. Durch die wilde Fahrweise gefährdete er mehrere Passanten und Fahrzeuglenker.

Polizist durch Fußtritte verletzt

Nahe der PlusCity stieg der Mann aus seinem Wagen und flüchtete zu Fuß weiter. Mehrere Polizeistreifen konnten den 46-Jährigen letztendlich in der Transdanubiastraße stellen. Bei seiner Festnahme verletzte er einen weiteren Polizisten mit Fußtritten.

Der Amtsarzt stellte eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest, der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Festgenommene in die Justizanstalt Linz gebracht.