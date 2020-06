Drogenlenker lieferte Polizei Verfolgungsjagd

Sein Wagen war nicht zum Verkehr zugelassen, daher montierte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding am Samstag in der Früh kurzerhand die Kennzeichen vom Auto seiner Ex-Freundin ab und brachte sie an seinem Auto an. Führerschein hatte der türkische Staatsbürger auch keinen. Als er im Lauf des Tages in eine Polizeikontrolle geriet, kam es zu wilden Szenen.

Eine Polizeistreife führte nahe Pichl bei Wels am Nachmittag Verkehrskontrollen durch und wollte den Pkw des Mannes anhalten. Dieser gab jedoch Gas und raste auf der B134, der Wallerner Straße, durch Wallern, St. Marienkirchen, Scharten und Fraham bis nach Eferding. Dabei war er nach Angaben der Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und missachtete zahlreiche Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Hinter Container versteckt

Auch im Ortsgebiet von Eferding versuchte eine Polizeistreife vergeblich, das Fahrzeug des Mannes zu stoppen, daraufhin fuhr der 31-Jährige auf einen Lagerplatz und versteckte sich dort. Zeugen hatten den Mann jedoch beobachtet, und die Polizisten fanden den Flüchtigen hinter einem Container. Den Wagen hatte der 31-Jährige hinter einem Holzstoß geparkt.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv, eine ärztliche Untersuchung verweigerte der Mann nach Angaben der Polizei. Er wird bei der Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

