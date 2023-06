Drogenlenker krachte in Linz gegen Polizeiauto

Der Mann war mit dem Wohnmobil gegen 19 Uhr in Linz gegen eine Einbahn unterwegs. Bei einer Kreuzung fuhr er mit dem Fahrzeug in einen Zivilstreifenwagen und in einen entgegenkommenden Pkw. Dieser wurde in ein nachkommendes Fahrzeug geschoben.

Der 34-Jährige aus Perg gab bei der Unfallaufnahme zuerst einen falschen Namen an, seine Identität konnte aber geklärt werden. Er gestand, dass er Drogen zu sich genommen hatte, eine Vorführung zum Amtsarzt verweigerte er. Auf dem nicht zugelassenen Wohnmobil hatte er gestohlene Kennzeichen montiert. Außerdem bestand gegen den Mann ein Vorführungsbefehl, weil er nicht vor Gericht erschienen war. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.

