Drogenlenker kappte Strommast: Stundenlanger Stromausfall

Der Rieder war Samstag früh mit seinem Auto auf der B141 in Polling (Bezirk Braunau) unterwegs, als er in einer leichten Kurve geradeaus über eine Böschung in ein Feld fuhr. Nach 120 Metern stieß der Wagen dort gegen einen Strommast und riss diesen aus dem Boden. 30 Meter weiter prallte der Wagen gegen einen zweiten Strommast, der ebenfalls umknickte. Dort kam das Auto schließlich zum Stillstand.

Der 38-jährige Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Beeinträchtigung durch Suchtgift bei dem Rieder feststellten. Ein Alkotest war zuvor wegen der Verletzungen nicht möglich. Noch während der Versorgung im Krankenhaus lief der Verletzte plötzlich davon. Er kam aber gegen Mittag in Begleitung seiner Mutter wieder zurück und konnte schließlich ärztlich versorgt werden.

Lenker hatte keinen Führerschein

Es stellte sich heraus, dass der Mann derzeit keinen Führerschein besitzt, weil er ihm bereits entzogen wurde. Am Wagen und den Strommasten entstand Totalschaden. Außerdem wurde durch die Schwingungen in der Stromleitung beim Umfahren der Masten das Dach eines nahen Hauses beschädigt. Die Stromversorgung im Umkreis war für mehrere Stunden unterbrochen.