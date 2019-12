Drogenlenker hatte THC, MDMA und Meth im Blut

In der Nacht auf Freitag wurde am ehemaligen Grenzübergang in Wullowitz Kontrollen durchgeführt. Dabei ging den Polizisten ein 43-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wels, ins Netz, der seinen Wagen unter Drogeneinfluss gelenkt hatte.

Ein freiwillig durchgeführter Harntest verlief positiv auf die Substanzen THC, AMP, MET und MDMA. Daraufhin wurde der 43-Jährige zur klinischen Untersuchung zum Polizeiarzt gebracht und die Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.