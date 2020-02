Drogenlenker hatte Beutel mit „Fremd-Urin“ im Auto

Als ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Montag in Kirchschlag eine Polizeistreife bemerkte, flüchtete er in eine Gemeindestraße und stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Er konnte wenig später, als er von seiner Freundin abgeholt wurde, angehalten und kontrolliert werden. Der freiwillige Harntest verlief positiv auf Morphium. Die klinische Untersuchung verweigerte er. Der 30-Jährige besitzt keine Lenkberechtigung.

Weiters führte er im Pkw einen Beutel "Fremdharn" für etwaige Polizeikontrollen mit. Der 30-Jährige wurde bereits mehrmals beim Lenken ohne Lenkberechtigung in suchtmittelbeeinträchtigten Zustand angehalten und angezeigt.