Drogenlenker fuhr selbst zur Polizei

Das passiert der Polizei auch nicht alle Tage: Nachdem er ein SMS erhalten haben soll, dass er von der Polizei gesucht werde, fuhr ein 23-Jähriger am Sonntagabend zur Polizeiinspektion Mondsee. Schon bei der Zufahrt zum Parkplatz fiel der Lenker durch auffällige Fahrweise auf. Auf der Inspektion gab der junge Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck an, ein Freund hätte ihn informiert, dass er gesucht werde - was sich jedoch rasch von den Polizisten widerlegen ließ. Weil er jedoch wirre Angaben machte und mit stark geröteten Augen vor ihnen stand, baten die Beamten den 23-Jährigen zu einem freiwilligen Drogenschnelltest - der positiv ausfiel. Auch einer weiteren Untersuchung durch einen Arzt stimmte der junge Mann zu - dabei wurde festgestellt, dass er nicht fahrtauglich war. Führerschein und Fahrzeugschlüssel war er dann los. Er wird angezeigt.

