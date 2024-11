Drogenlenker (24) nach 13 Kilometer langer Verfolgungsjagd in Wallern gestellt

Polizisten hatten den Fahrer im Bereich Eichenstraße an der Kreuzung mit der B1 zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auffordern wollen. Er war dort gegen 2:30 Uhr nachts mit einem Beifahrer unterwegs. Zwei Polizeistreifen waren an der Kreuzung stationiert.

Doch der 24-jährige Mann aus dem Bezirk Grieskirchen reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Es folgte eine Verfolgungsfahrt durch Wels, die sich über die Stadtteile Gartenstadt und Vogelweide erstreckte und weiter über die Oberfeldstraße nach Laahen und die Grieskirchner Straße in Richtung Grieskirchen führte.

Der Lenker missachtete bei seiner Flucht mehrere rote Ampeln, überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit massiv und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Über 13 Kilometer lieferte sich der 24-Jährige die Verfolgungsjagd mit den Polizeibeamten. In Bad Schallerbach änderte der junge Mann mehrmals die Fahrtrichtung und durchbrach schließlich in Wallern an der Trattnach den Zaun zu einem Firmengelände. Dann prallte der Wagen gegen einen weiteren Zaun und kam zum Stillstand.

Beifahrer sprintete in Feld

Lenker und Beifahrer versuchten daraufhin, zu Fuß vor den eingetroffenen Polizeibeamten zu flüchten. Der Lenker konnte von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen werden. Der Beifahrer entkam, er war in ein angrenzendes Feld gesprintet.

Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Suchtgift stand. Eine ärztliche Untersuchung verweigerte er. Seine Lenkberechtigung war dem Mann bereits zuvor entzogen worden. Im Zuge der Ermittlungen wurde außerdem eine geringe Menge an Suchtgift sichergestellt, so die Polizei. Um welche Drogen es sich handelte, ist nicht bekannt.

Erst am Freitagabend hatte ein Alkolenker eine Schneise der Verwüstung durch den Linzer Stadtteil Kleinmünchen gezogen.

