Drogenhandel und islamische Kurz-Ehen - 34-Jähriger in U-Haft

Der Mann ist seit Ende Oktober in Untersuchungshaft, weil er mehrere Kilogramm Marihuana und rund 90 Gramm Crystal Meth in Umlauf gebracht haben soll, bestätigte die Polizei.

Der afghanische Asylwerber soll mehreren minderjährigen Mädchen Drogen überlassen und ihre Abhängigkeit für Sex ausgenutzt haben. Er schloss mit ihnen nach islamischem Recht in einer Moschee eine sogenannte Kurz-Ehe ab, um anschließend religiös legitimierten Sex mit ihnen zu haben. Die Polizei berichtete von zwei Fällen, laut Medienberichten hätten sich bereits fünf Betroffene gemeldet und der Imam habe pro Eheschließung 1000 Euro von dem Afghanen erhalten.

Laut Staatsanwaltschaftssprecher Philip Christl sei das Eingehen einer solchen Ehe nicht strafrechtlich relevant. "Strafrechtlich geschützt sind die vor dem Standesamt geschlossene zivile Ehe und die eingetragene Partnerschaft", erklärte er im Gespräch mit der APA. Aus dem Akt ergebe sich derzeit kein Hinweis auf ein Sexualdelikt, Gegenstand der laufenden Ermittlungen sei, dass der Mann Drogen weitergegeben habe.

FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr forderte in einer Presseaussendung die sofortige Abschiebung des inhaftierten Asylwerbers. "Wer unsere Werte so mit Füßen tritt, darf kein Schutzrecht in unserem Land haben." Auch der Imam, der damit Geld verdient habe, stelle für die heimische Gesellschaft ein Problem dar. Selbst im Islam gelte die Kurz-Ehe als umstritten und die betroffene Moschee müsse genau geprüft werden, denn weitere derartige Fälle dürfe es nicht geben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.