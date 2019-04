65-jähriger Drogendealer zog bei Kontrolle Schreckschusspistole

WELS. Als die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer am 16. April in Wels kontrollieren wollte, hat dieser überraschend eine Pistole gezogen. Die Beamten entrissen ihm die Waffe, bevor er sie einsetzen konnte.

Die Polizei war nach einem anonymen Hinweis ausgerückt, dass ein Mann in einem Lokal Drogen verkaufe. Die Beamten trafen in einem Gastgarten einen verdächtigen 65-Jährigen aus Linz an. Während sie ihn durchsuchten, zog er plötzlich eine schwarze Pistole und wollte damit auf die Polizisten zielen. Doch diese entrissen sie ihm geistesgegenwärtig.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine geladene Schreckschusspistole. Bei dem Mann wurden sechs Kugeln, vermutlich mit Kokain, und knapp 2.000 Euro Bargeld sichergestellt. Bei einer Hausdurchsuchung wurde braunes Pulver sowie vermutlich Cannabisharz gefunden. Der 65-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

