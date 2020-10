"Drogen-WG" in Braunau belieferte Goa-Szene

Eine 20-Jährige und ihre männlichen Mitbewohner im Alter von 23 und 24 Jahren haben nachweislich Drogen mit einem Straßenverkaufswert von 90.000 Euro verkauft: 4,7 Kilogramm Amphetamin, 600 Gramm MDMA, 1100 Stück Ecstasy-Tabletten sowie 200 Gramm Marihuana.

Das Trio war in den Fokus der Braunauer Kriminalisten gerückt, weil es im Sommer mehrere Beschwerden gegeben hatte. "Das rege Treiben war bereits in der Bevölkerung wahrgenommen worden", berichtet die Polizei am Dienstag.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die WG vor allem die "Goa-Szene" - eine Erweiterung der Hippie-Kultur - mit Drogen versorgte. Ende Juli wurden schließlich die 20-jährige Bewohnerin und ihr 23-jähriger WG-Kollege festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere hundert Stück wiederverwertbare Dosen, gefüllt mit Drogen, vor. Die Verpackung entsprach den "eigenen ökologischen Wertvorstellungen" der Beschuldigten, wie die Polizei ausführte. Die Öko-Dosen waren von Drogenverkauf zu Drogenverkauf erneut befüllt worden.

Die WG war nicht nur im Inland aktiv. Auch die Kripo in Passau beschäftigte sich mit dem Fall, weil die Drogen an eine Adresse in Bayern und von dort direkt nach Braunau versandt worden waren. Außerdem wurde ein Teil der Drogen im benachbarten Niederbayern verkauft und der 23-Jährige hatte eine "nicht geringe Menge" Marihuana von Deutschland nach Österreich geschmuggelt.

Alle drei WG-Bewohner zeigten sich umfassend geständig. Die beiden Hauptbeschuldigten - die 21-Jährige und der 23-Jährige - wurden in die Justizanstalt Ried gebracht. Vier Personen - unter anderem auch Subhändler- wurden wegen Suchtgifthandels angezeigt, 32 Personen wegen weiterer Übertretungen.

