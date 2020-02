Drogen vor Schulen an 13-Jährige verkauft: Dealer festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen der Polizei konnte ein Drogenring ausgeforscht und festgenommen werden, der im großen Stil Suchtgift von Tschechien nach Österreich geschmuggelt und an zum Teil minderjährige Schüler verkauft hatte. Drei Dealer (19, 21 und 22 Jahre alt) konnten im Bezirk Rohrbach festgenommen werden. 51 Abnehmer, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach, wurden angezeigt. In Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei konnte der tschechische Dealer, ein 31-jähriger Maurer, der die Drogen zum Teil selber in einer Indoor-Plantage angebaut hatte, ermittelt und festgenommen werden.

Ein 21-Jähriger und zwei Brüder im Alter von 19 und 22 Jahren, alle aus dem Bezirk Rohrbach, führten seit Dezember 2018 Beschaffungsfahrten nach Tschechien durch. Dort wurde Marihuana gekauft und teilweise mehrmals wöchentlich und mit mehreren Pkw, mit bis zu sechs Kilogramm geschmuggeltem Cannabis pro Auto, über die Grenze nach Österreich gebracht. Außerdem kauften die drei Haupttäter bei einem 20-Jährigen aus Linz Amphetamin, und verkauften es im Bezirk Rohrbach weiter. Insgesamt konnten 115 Gramm der aufputschenden Droge nachgewiesen werden. Auch Ecstasy, LSD und psychoaktive Pilze wurden in Linz angekauft und im Bezirk Rohrbach weiterverkauft.

Großteils wurden die Drogen an Schüler verkauft, auch in unmittelbarer Nähe von Schulen wurde gedealt, so die Polizei. Die Konsumenten waren zum Teil erst 13 Jahre alt.

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme der beiden Brüder sowie des 21-Jährigen an. Der 21-jährige Haupttäter befindet sich noch in Untersuchungshaft.

