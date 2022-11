Drogen im Wert von 130.000 Euro verkauft: Trio aus Linz vor Gericht

Zwei Jahre Haft lautete das rechtskräftige Urteil für einen 29-jährigen Drogendealer am vergangenen Donnerstag am Landesgericht Linz. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, soll der Serbe bald wieder mit seinen zwei mutmaßlichen Komplizen, einem 32-Jährigen und einem 39-Jährigen, vereint sein. Die Männer müssen sich am Mittwoch vor Gericht verantworten, ihnen droht eine Freiheitsstrafe zwischen ein und 15 Jahren.

Gegen das Trio aus Linz, zwei Serben und ein Österreicher mit bosnischen Wurzeln, wurde seit Anfang des Jahres wegen Drogenhandels ermittelt. Ende Juli wurden die Männer festgenommen, sie sollen laut Polizei mindestens 12 Kilo Cannabis und 100 Gramm Kokain im Verkaufswert von 120.000 bzw. 10.000 Euro in der Linzer Innenstadt verkauft haben. Die Polizei konnte zahlreiche Käufer ausforschen.

Dass die Dealer wohl noch umtriebiger waren als von der Polizei vermutet, zeigten Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Beschuldigten. Dort wurden neben kleineren Mengen an Heroin und Ecstasy auch 200 Gramm Kokain gefunden – der Straßenverkaufswert liegt bei 20.000 Euro. Außerdem konnten die Ermittler mehrere Telefone und Bargeld aus den Drogenverkäufen sicherstellen.