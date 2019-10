Drogen im Namen von Ex-Mietern bestellt

Einem 26-jährigen Welser, der im großen Stil Drogen im Darknet bestellt haben soll, ist die Polizei auf die Schliche gekommen. Zustellen ließ sich der Verdächtige das Suchtgift an leerstehende Wohnungen eines Wohnblockes in Wels. Der ehemalige Post-Mitarbeiter kannte offenbar die Leerstände. Bei seinen Bestellungen verwendete er fiktive Namen bzw. die Namen der ehemaligen Hausbewohner, wie ein Sprecher der Welser Staatsanwaltschaft auf OÖN-Anfrage mitteilte.

Der Welser Polizei gelang es nach umfangreichen Erhebungen, dem 26-Jährigen auf die Spur zu kommen. Insgesamt 21 Brief- und Paketzustellungen konnten noch vor der Zustellung erfolgreich abgefangen werden. Es fanden intensive Observierungsmaßnahmen statt. Am 25. September tappte der Welser dann in die Falle. Er wurde von den Beamten zur Rede gestellt, als er sich bei den Briefkästen des Wohnblockes herumtrieb.

Der 26-Jährige war schließlich anstelle einer Hausdurchsuchung zu einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung bereit. Dort fanden die Beamten verschiedene Drogen in geringen Mengen und zwei Laptops, die sichergestellt wurden. Der ehemalige Postbedienstete gab schließlich zu, in den vergangenen drei Jahren 600 Gramm Amphetamine, 150 Gramm Heroin, bis zu 100 Gramm Kokain und auch Ecstasy bei holländischen Dealern im Darknet erworben zu haben. Er wurde verhaftet.

