Drogen geschmuggelt, um Spielschulden vor Freundin zu verbergen

Immer wieder fuhr er in Sattledt (Bezirk Wels-Land) mit gemieteten Luxusautos vor. Mehr als ein Jahr lang. Bis zum 1. Dezember 2019.An diesem Tag wurde ein 42-jähriger Familienvater bei seiner Rückkehr aus Deutschland von der Polizei angehalten.

Im Gepäck hatte er "beträchtliche" Mengen an Drogen: zwei Kilogramm Marihuana, drei Kilogramm Amphetamine und 200 Gramm Cannabisharz – verbaut in der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs. Er wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Nun konnten dem deutschen Staatsbürger, der mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind in Sattledt wohnte, zumindest neun derartige "Schmuggelfahrten" im Zeitraum von Oktober 2018 bis Dezember 2019 nachgewiesen werden. Dabei soll er zumindest 9,8 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilogramm Amphetamine, 500 Stück Ecstasy-Tabletten und geringere Mengen an Kokain und Cannabisharz nach Österreich gebracht haben. Die geschmuggelten Drogen hat der Verdächtige an neun namentlich ausgeforschte und weitere noch unbekannte Abnehmer gewinnbringend weiterverkauft.

Zumindest 45.000 Euro dürfte er mit seinen illegalen Geschäften verdient haben. Als Motivation für den Drogenschmuggel und -handel gab der 42-Jährige seine hohen Spielschulden an. Er wollte versuchen, die "enormen Verluste" beim Glücksspiel vor seiner Lebensgefährtin zu verbergen.

Handydaten führten zum Erfolg

Zu seinem Lieferanten in Deutschland machte der Beschuldigte keine zielführenden Angaben. Auf die Spur des Mannes kamen die Kriminalisten durch den Fall einer Familie aus dem Bezirk Vöcklabruck, deren vier Mitglieder im vergangenen Jänner in Wels zu Haftstrafen verurteilt worden waren. Die 46-jährige Mutter, ihr 29-jähriger Lebensgefährte und die zwei Kinder der Frau, 22 und 17 Jahre alt, hatten ebenfalls in großem Stil mit Drogen gehandelt. Zu ihrem Lieferanten wollten sie damals keine konkreten Angaben machen. Allerdings konnten die Ermittler drei Billigtastenhandys mit eingelegten tschechischen Wertkartennummern sicherstellen.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich übernahm die Ermittlungen und nahm durch die akribische Auswertung der Handydaten die Spur zu dem 42-Jährigen auf. Dieser war bislang unbescholten und lebte unauffällig mit Frau und Kind in Österreich. Nur die angemieteten PS-starken Luxusautos fielen den Ermittlern auf. Es ergab sich schließlich der Verdacht, dass die Fahrzeuge für die Durchführung von "Suchtmittel-Schmuggelfahrten" gedient hatten. Seine letzte Schmuggelfahrt trat der 42-Jährige in der Nacht zum 30. November an.

