Drogen-Bande ausgeforscht: 3 Männer (23, 26 und 25) festgenommen

Nach umfangreichen, internationalen Ermittlungen des Landeskriminalamts Oberösterreich konnten mehrere Personen ausgeforscht werden, die mit einer großen Menge unterschiedlicher Drogen gehandelt haben sollen. Dabei handelt es sich um einen 23-jährigen Tschetschenen, einen 26-jährigen Österreicher mit Wurzeln im Balkan und einen 25-jährigen Österreicher mit türkischen Wurzeln.

Bereits zwischen August 2020 und März 2021 waren der Tschetschene und der 26-Jährige balkanstämmige Österreicher im Suchtgiftgeschäft, allerdings noch unabhängig voneinander. Ersterem konnte nachgewiesen werden, dass er als Kurier insgesamt 94 Kilogramm Cannabiskraut, 10 Kilogramm Amphetamine und 4 Kilogramm Kokain in Österreich abgeholt und dann an Abnehmer und Subverteiler verkauft haben soll. Der 26-Jährige war selbst Drogenkurier, er soll Cannabiskraut, Kokain, Heroin und Amphetaminen an Subdealer und Abnehmer verkauft haben. Die Drogen hatte er aus dem In- und Ausland.

Drogen aus Spanien und Niederlanden

Von Mai 2021 bis Mai 2024 sollen der Tschetschenen und die beiden Österreichern dann gemeinsam 180 Kilo Cannabiskraut und ungefähr 2,3 Kilogramm THC-haltige Süßigkeiten beschafft, nach Österreich geschmuggelt und hier verkauft haben. Die Drogen hatten die drei vorwiegend aus Spanien und den Niederlanden.

Ein 70-jähriger Deutscher wurde von dem Tschetschenen beauftragt, das Suchtgift in einem präparierten Fahrzeug nach Österreich zu bringen. Der Drogenkurier wurde nach einer Schmuggelfahrt Mitte Februar 2024 von der deutschen Bundespolizei in München festgenommen. Daraufhin änderten die drei mutmaßlichen Täter ihre Vorgehensweise. Von da an führte nicht mehr der Tschetschene, sondern der 25-jährige türkischstämmige Österreicher den Drogenhandel. Er fand Leute in Spanien und Deutschland, die die Drogen lieferten. Er dürfte zwischen April und Mai 2024 den Auftrag gegeben haben, 34 Kilogramm Cannabiskraut ins Land zu bringen.

Davon konnten Beamte des Landeskriminalamts mehr als 22 Kilogramm sicherstellen. Die Drogen wurden in mehreren Lieferungen zu einer Garage in Leonding gebracht, die als Suchtgiftbunker fungierte. Die Polizei konnte die drei mutmaßlichen Haupttäter sowie mehrere Subdealer festnehmen. Sie wurden in die Justizanstalt Linz gebracht, über alle wurde eine Untersuchungshaft verhängt.

Das Landeskriminalamt ermittelte in diesem Fall gemeinsam mit dem Kriminaldienst Linz-Land sowie dem LKA Bayern. Die Staatsanwaltschaft Linz erhielt einen Bericht.

