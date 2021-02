Drogen an Minderjährige verkauft

40 Gramm Heroin und 730 Gramm Marihuana soll ein 20-Jähriger aus Linz im Bereich des Volksgartens an teils Minderjährige verkauft haben. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei den Afghanen am Montag festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler geringe Mengen an Marihuana sicher. Der junge Mann gab den Suchtgifthandel gegenüber der Polizei teilweise zu. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.