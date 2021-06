Drogen am Steuer: Vier unbelehrbare Welser aus dem Verkehr gezogen

Allen vier Lenkern war der Führerschein bereits wegen vorangegangenen Drogendelikten entzogen worden, was sie aber nicht daran hinderte, weiterhin durch Suchtmittel beeinträchtigt am Straßenverkehr teilzunehmen. Die vier jungen Männer wurden am Sonntagnachmittag im Rahmen einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung von einer Zivilstreife aus dem Verkehr gezogen und angezeigt.

Gleich zwei Mal binnen weniger Stunden ging der Polizei ein 23-Jähriger ins Netz. Er fiel den Beamten schon am Nachmittag in der Innenstadt auf, da er keinen Führerschein vorweisen konnte und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Eine klinische Untersuchung verweigerte der junge Mann, weshalb ihm der Autoschlüssel abgenommen wurde. Gut sechs Stunden später stoppte die Polizei das selbe Fahrzeug auf der B1 im Stadtteil Lichtenegg erneut. Am Steuer saß abermals der 23-Jährige. Er ist nun auch den Zweitschlüssel für seinen Wagen los.

Ebenfalls als unbelehrbar erwies sich ein 36-Jähriger, der gegen 16:30 Uhr in Wels-Vogelweide kontrolliert wurde. Ihm war bereits vor Monaten der Führerschein wegen Drogen am Steuer entzogen worden. Auch er dürfte wieder beeinträchtigt gewesen sein, verweigerte aber eine Vorführung zum Amtsarzt.

Schon mehrmals mit den geltenden Drogengesetzen in Konflikt war ein 24-Jähriger, den die Zivilstreife im Bereich Wels-West anhielt. Er war heuer bereits mehrmals angezeigt worden, fuhr aber dennoch ohne Führerschein. Gegenüber der Polizei gab er Suchtmittelkonsum zu, die Amtsärztin bestätigte seine Fahruntauglichkeit.