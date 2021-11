Dritter Stich nach vier Monaten und Vorbereitung auf Kinderimpfung

Bei vorangegangenen Impfungen mit Vektorimpfstoffen (wie AstraZeneca) ist ab sofort ausdrücklich die dritte Dosis ab dem vierten Monat nach der zweiten Impfung empfohlen, bei mRNA-Impfstoffen (Pfizer oder Moderna) ist der dritte Stich ab dem vierten Monat möglich. Darauf wies der Krisenstab des Landes Oberösterreich gestern nochmals ausdrücklich hin. Alle Informationen zur Impfung mit Anmeldung (unter anderem in den öffentlichen Impfstraßen und bei Ärzten) sowie ohne Anmeldung (u.a. in Pop-up-Impfstraßen und Krankenhäusern) finden sich auf www.ooe-impft.at

In Vorbereitung ist auch die breitere Ausrollung der Kinderimpfungen. Im Laufe des Wochenendes wird man sich auf ooe-impft.at registrieren können und verständigt, wenn die Anmeldung möglich sei. Derzeit ist das Land OÖ dabei, die Kinderimpfung an den offiziellen Impfstraßen vorzubereiten. In Linz ist die Eröffnung einer Kinder-Impfstraße mit 30. November im Neuen Rathaus geplant.