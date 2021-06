Dringender Appell: "Haltet die Berge sauber!"

Zu einem dringenden Appell sehen sich die alpinen Vereine Österreichs anlässlich des heutigen Weltumwelttages veranlasst: "Haltet die Berge sauber", rufen der Alpenverein, die Naturfreunde und der Verband alpiner Vereine Österreichs auf. "Das Müllproblem hat in den vergangenen ein bis zwei Jahren gewaltig zugenommen", sagt etwa Thomas Poltura, Chef des Alpenvereins Oberösterreich. Das hänge damit zusammen, dass immer mehr Wanderer in den Bergen Erholung suchen: "Viele von ihnen wissen wenig darüber, wie man sich in den Bergen richtig verhält."

Wegen Müll Parkplatz gesperrt

Die Auswirkungen seien "dramatisch": "Der achtlos weggeworfene Abfall gefährdet Mensch und Tier." So könne der Müll über Gebirgsbäche in das Trinkwasser im Tal gelangen, Wildtiere würden den Abfall oft anknabbern oder gar fressen: "Das kann zu Verletzungen führen", sagt Poltura. Das Problem sei mittlerweile so drängend, dass bereits Parkplätze bei Ausgangspunkten von Wanderwegen gesperrt würden, weil die Wanderer dort ihren Unrat entsorgen und auch gleich die Notdurft verrichten.

Ein weiteres Problem ist, dass es teilweise im Gebirge extrem lange dauert, bis der Müll verrottet: So braucht es laut Alpenverein zwischen ein und fünf Jahre, bis sich ein Papiertaschentuch vollständig aufgelöst hat, ein Mund-Nasen-Schutz braucht rund 450 Jahre und eine Plastikflasche bis zu 5000 Jahre.

Daher der Appell des Alpenvereinschefs: Alles, was zur Wanderung mitgenommen wurde, wieder einpacken. "Was man auf den Berg hinauftragen kann, kann man ja auch wieder mit hinunter nehmen", sagt Poltura. Außerdem sollten wiederverwendbare Jausenboxen und Trinkflaschen verwendet werden. (hes)