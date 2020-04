Das Osterwochenende ließ ein Gefühl von Weihnachten aufkommen, als am Sonntag und Montag zwei Boeing 777 der Austrian Airlines am Flughafen Linz-Hörsching landeten. In den unzähligen Paketen an Bord waren insgesamt 30 Tonnen dringend benötigter Schutzausrüstungen. Diese Pakete werden nun in ganz Oberösterreich verteilt. Ein freudiger Moment für alle Beteiligten.