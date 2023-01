Dreikönigsaktion: Singen für den guten Zweck

"Halleluja, Halleluja, die Heiligen Drei Kini san do" ertönt es in diesen Tagen, wenn die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. "Manche haben uns auch schon direkt auf der Straße angesprochen und uns gebeten, dass wir etwas für sie singen. Das waren vor allem Touristen", sagt Allegra Dobretsberger. Gemeinsam mit Luise Stummer und Alma Hofer ist die junge Linzerin in der Stadt unterwegs, verkleidet sind die Mädchen als Heilige Drei Könige.