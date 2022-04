Dreijähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Dreijährige war in Begleitung ihrer Mutter mit dem kleinen Roller auf dem Magnolienweg in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) unterwegs. Ein Gehsteig war dort nicht vorhanden, teilte die Polizei mit. Gegen 14.40 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unglück. Das Mädchen, das einen Fahrradhelm trug, wurde auf der abschüssigen Fahrbahn immer schneller. So schnell, dass sie ihre Mutter nicht mehr einholen konnte. Gleichzeitig fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Firmenwagen auf der Hauptstraße Richtung Zentrum. Bei der Kreuzung erfasste er das Kleinkind, wonach dieses durch die Luft geschleudert wurde und regungslos liegen blieb. "Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen", heißt es von der Polizei. Es wurde ins Klinikum Wels gebracht.

Lokalisierung: Hier hat sich der Unfall ereignet