Dreifacher Mordversuch: Verdächtiger seit gestern in Untersuchungshaft

Der 21-jährige Robin G., der, wie berichtet, in der Nacht auf Freitag in Rainbach (Bez. Schärding) zuerst seine 26-jährige Ex-Lebensgefährtin Johanna und dann ihre beiden Kinder zu töten versucht haben soll, ist geständig. Er wurde Samstagnachmittag in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Gestern wurde er vom Haftrichter erstmals einvernommen, anschließend wurde über Robin G. die Untersuchungshaft verhängt.

Das Motiv der Tat soll das Beziehungsaus und Eifersucht gewesen sein – die Frau hatte einen neuen Freund. Der Verdächtige, ein gelernter Bäcker, und die aus Taufkirchen an der Pram stammende 26-Jährige lebten seit zwei Wochen getrennt. "Das Paar ist vor einiger Zeit nach Rainbach gezogen, man hat sie manchmal mit den Kindern und dem Hund von Robin G. spazieren gehen gesehen", sagte Rainbachs Bürgermeister Gerhard Harant.

Der aus dem Bezirk Schärding stammende Verdächtige dürfte sich aber wegen der gemeinsamen zehn Monate alten Tochter immer wieder in dem Vierparteienhaus, in dem sich die Tat ereignete, aufgehalten haben. So war es auch in der Nacht der Tat, die sich gegen 2 Uhr früh ereignete.

Auslöser dürfte laut Staatsanwaltschaft gewesen sein, dass Robin G. am Handy der Frau Hinweise auf einen Nebenbuhler gefunden hatte: "Er hat offenbar gehofft, dass sich die Beziehung wieder einrenken wird – doch als er erkannte, dass daraus nichts mehr würde, ist er ausgerastet."

Wie berichtet, hatte er die Frau im Schlafzimmer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Danach legte er die zehn Monate alte gemeinsame Tochter Ida-Marie und den fünfjährigen Stiefsohn Alexander in die wassergefüllte Badewanne und warf einen am Strom angesteckten Toaster hinein. Offenbar wollte er im Zuge dessen Suizid begehen, denn er stellte auch seinen Fuß ins Wasser. Der Fehlerstrom-Schalter unterbrach aber den Stromkreis.

Daraufhin ging Robin G. mit den Kindern zurück ins Schlafzimmer, holte zwei Gaskartuschen und öffnete das Ventil. Trotz des ausströmenden Gases begann Ida-Marie so laut zu schreien, dass die Mutter wieder zu sich kam. "Willst uns umbringen?", soll sie Robin G. gefragt haben.

Verdächtiger fuhr zum Fischen

Das brachte ihn zur Besinnung: Er öffnete das Fenster und flüchtete mit dem Moped zu seinem wenige Kilometer entfernten Elternhaus. Dort unternahm er einen weiteren Suizidversuch, diesmal mit Tabletten. Als er wieder zu sich kam, verließ er das Haus und kaufte sich eine Tageskarte zum Fischen an der Pram. Die Polizei rief ihn dort mehrmals auf dem Handy an, nachdem die Familie der Frau Freitagmittag Anzeige erstattet hatte. Schließlich ließ er sich überreden, sich zu stellen. Er wurde von einem Freund zur Polizei gebracht. Bei der Tat dürfte er voll zurechnungsfähig gewesen sein. Gegen ihn wird nun wegen dreifachen Mordversuchs ermittelt.

