Drei Verletzte nach Unfall: 25-Jähriger eingeklemmt

Die Versorgung von drei verletzten Personen forderte am Samstagabend die Einsatzkräfte auf der Rieder Straße bei Rottenbach im Bezirk Grieskirchen. Laut Unfallbericht der Polizei war eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen gegen 18.45 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Güterweg Watzing von Wendling kommend in Richtung Rottenbach unterwegs. Bei der Kreuzung mit der B141 kam es aus derzeit noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Auto eines 25-Jährigen aus dem Bezirk Ried, der auf der Bundesstraße von Haag in Richtung Grieskirchen fuhr. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 22-jährige Frau aus Graz.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw des 25-Jährigen in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Family-Van der 56-jährigen Frau kam im Straßengraben zum Stehen. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte eine Kollision vermeiden und leistete bis zum Eintreffen der Rettung und zweier Notarzt-Mannschaften gemeinsam mit seiner Beifahrerin Erste Hilfe. Auch die Feuerwehren Rottenbach, Ruhringsdorf und Hofkirchen an der Trattnach waren an die Unfallstelle geeilt.

Sowohl die 56-Jährige als auch die 22-Jährige wurden mit leichteren Verletzungen in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Wesentlich schlimmer erwischte es den 25-jährigen Autolenker, der auf der Bundesstraße gefahren war. Sein Auto wurde auf der Fahrerseite vom Fahrzeug der 56-Jährigen getroffen. "Das Auto war auf der Seite sehr schwer beschädigt. Der Fahrer war eingeklemmt, weshalb unsere Kameraden zunächst mit einem Bergegerät das Auto aufschneiden mussten, um ihn befreien zu können", schildert Anton Rebhan-Glück, Kommandant der Feuerwehr Rottenbach. Erst nach einer notärztlichen Versorgung konnte der verletzte Mann in einem Rettungswagen des Roten Kreuzes in das Klinikum Wels transportiert werden. Die B 141 war im Bereich Rottenbach während der Rettungs- und Aufräumarbeiten bis kurz vor 22 Uhr zur Gänze gesperrt.

Kollision nach Überholmanöver

Leicht verletzt wurde am Samstagabend auch eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Kirchdorf, die in Hartkirchen auf der B130 in Fahrtrichtung Eferding nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Fahrzeug schleuderte auf die linke Fahrspur der Bundesstraße. Ein entgegenkommender 36-Jähriger aus dem Bezirk Eferding konnte in ein angrenzendes Feld ausweichen.

Einer dahinter fahrenden, 33-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Eferding, gelang dies nicht mehr: Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich. Das Auto der 19-Jährigen rutschte in den Straßengraben. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht. Die 33-Jährige blieb unverletzt. (lebe)

