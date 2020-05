Drei Verletzte nach Kellerbrand

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstag um 18.15 Uhr im Fahrradkeller eines Mehrparteienhaus in der Steyrer Keplerstraße ein Brand aus. Durch den Rauch wurden drei Bewohner – zwei Frauen (61 und 70 Jahre alt) sowie ein 46-jähriger Mann – verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Steyr gebracht.

Bereits in der Nacht auf Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck einen Fassadenbrand nahe des Stadtplatzes löschen. Laut Angaben der Polizei hatte ein Unbekannter einen Papiercontainer hinter einem Geschäfts- und Wohngebäude angezündet. Der Container geriet in Vollbrand, und die Flammen beschädigten auch die Fassade samt der Wärmedämmung. 30 Mann der Feuerwehr standen im Einsatz. Sie konnten das Feuer innerhalb kurzer Zeit löschen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.