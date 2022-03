Drei Verletzte bei Unfällen mit alkoholisierten Lenkern

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr mit seinem Auto gegen 21.40 Uhr auf der Böhmerwaldstraße von Helfenberg nach Rohrbach. Zur selben Zeit war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach in der Gegenrichtung unterwegs. In der Ortschaft Waldhäuser, Gemeinde Helfenberg, kam es in einer leichten Rechtskurve zur Kollision. Der 21-Jährige kam etwa 100 Meter danach von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Wald. Beide Lenker wurden verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Rohrbach eingeliefert. Der 21-Jährige hatte1,36 Promille Alkohol im Blut.

Vom Mühlviertel ins Innviertel

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte sein Auto gegen 22.20 Uhr auf der Kobernaußer Landesstraße, L508, Richtung Schneegattern. Auf Höhe der Ortsausfahrt Mittererb, Gemeinde Lengau, kam der Mann auf einem geraden Straßenstück links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Straßengraben und prallte gegen einen Erdhügel.

Sein Auto wurde dadurch auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Anwohner wurde durch den Aufprall auf den Unfall aufmerksam und wählte den Notruf. Der 28-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.