Drei Verletzte bei Motorradunfällen in Oberösterreich

In Eberschwang verlor ein 32-jähriger Deutscher gegen 15:25 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam auf der B143 in Richtung Ried im Innkreis von der Straße ab und schlitterte daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw - gelenkt von einem 58-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Der 32-Jährige erlitt beim Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

In einem Kreuzungsbereich auf der Steinbrunnerstraße in Schardenberg (Bezirk Schärding) kollidierten am späten Nachmittag zwei Motorradlenker. Beide Verkehrsteilnehmer, ein 84-jähriger Oberösterreicher und ein 31-jähriger Deutscher, wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und in die Krankenhäuser Schärding und Passau gebracht.