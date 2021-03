Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Weil ein Lenker sein Auto auf der B 148 in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) am rechten Fahrbahnrand angehalten hatte, mussten die nachfolgenden Fahrzeuge wegen des Gegenverkehrs dahinter stehen bleiben. Ein 45-jähriger Bulgare dürfte das zu spät bemerkt haben und prallte seinem Lkw samt Wohnanhänger gegen das Heck des stehen gebliebenen Lkw eines 27-Jährigen. Dessen Fahrzeug wurde wiederum auf den vor ihm stehenden Lkw eines 32-Jährigen geschoben. Auch ein 55-jähriger Deutscher übersah kurz darauf des Ende des Staus und prallte gegen den Wohnanhänger. Der 45-Jährige, der 27-Jährige und sein 33-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, die B 148 war etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

