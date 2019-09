Drei Tschechen nach Einbruchstour in Haft

Das Trio im Alter von 26, 31 und 34 Jahren war vergangenen Samstag mit einem Pkw von Prag nach Zwettl an der Rodl gefahren. Am Sonntag um 3 Uhr früh wurde einer der drei Verdächtigen nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in seinem parkenden Pkw in Zwettl von der Polizei perlustriert. Dabei fanden sich mehrere Gegenstände, die von Einbrüchen in der Gemeinde stammten. Der Mann wurde festgenommen.

Im Laufe des Sonntags gingen dann auf der Polizeiinspektion Bad Leonfelden mehrere Einbruchsdiebstähle und Diebstähle von Fahrrädern und E-Bikes angezeigt. Gegen 11.20 Uhr konnte dann ein zweiter Tscheche in Bad Leonfelden von einer Diensthundestreife gestellt und verhaftet werden. Er war auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Am Montag um 10.40 Uhr wurde auf dem Hauptplatz von Bad Leonfelden ein abgestelltes Zustell-Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen. Zwei Stunden später wurde es von einem Postzusteller in einem Waldstück bei Schenkenfelden entdeckt. Eine alarmierte Streife der PI Bad Leonfelden begegnete auf der Fahrt dorthin einem E-Biker, der über eine Wiese zu flüchten versuchte. In Reichenau konnte er festgenommen werden – es handelte sich um den dritten Tschechen. Wie sich herausstellte, hatte er das E-Bike in Zwettl an der Rodl gestohlen. In seiner Tasche stellten die Beamten Diebesgut sicher. Drei Kilometer vom Auffindungsort des Zustell-Kfz entfernt wurden dann mittels einer Polizeidrohne in einem Waldstück in Schenkenfelden 48 geöffnete Pakete gefunden, die aus dem Zustell-Kfz stammten. Der Verbleib der in den Paketen befindlichen Gegenstände konnte noch nicht eruiert werden.

Die drei Beschuldigten wurden von der PI Bad Leonfelden und Beamten des Landeskriminalamtes befragt. Sie zeigten sich zum Teil geständig. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete ihre Überstellung in die Justizanstalt Linz an. Der angerichtete Sachschaden ist hoch (kri).

