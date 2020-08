Drei Schwerverletzte: Verkehrsunfälle hielten Einsatzkräfte auf Trab

Schwere Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Motorradlenker aus Linz am Samstagabend bei einem Unfall in Altmünster (Bezirk Gmunden). Der Mann war gerade dabei, einen Pkw zu überholen, als der Autofahrer links in eine Zufahrt einbog. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Autofahrer, ein 47-jähriger Wiener, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bild: Matthias Lauber

1,48 Promille, nicht erlaubtes Tuning

Im Bezirk Braunau hat ein 78-jähriger Lenker mit dem Pkw auf der Gasteiger Straße im Kreuzungsbereich einen Mofalenker übersehen. Der 16-jährige Zweiradlenker konnte den Zusammenprall mit dem Pkw nicht mehr verhindern, er stürzte und wurde dabei verletzt. Der Alkotest ergab bei dem Mofalenker einen Wert von 1,48 Promille, bei seinem Fahrzeug gab es mehrere nicht genehmigte Umbauten.

Der PKW-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, hieß es im Bericht der Polizei.

Zeugen befreiten junge Mühlviertlerin aus Unfallwrack

Im Bezirk Rohrbach verriss eine 22-Jährige auf der Hansberg-Landesstraße ihr Auto, als sie einen entgegenkommenden Bus bemerkte. Der Wagen der Frau überschlug sich, nachdem er gegen eine Böschung gestoßen war - die OÖN haben bereits gestern darüber berichtet.

Die junge Lenkerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht. Die junge Frau hatte laut Zeugenaussagen zuvor ihr Handy bedient.

