Drei schwere E-Bike-Unfälle am Freitag in Oberösterreich

Ein 55-Jähriger stürzte aus ungeklärter Ursache in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) auf das Gesicht und war kurz bewusstlos. Wir haben berichtet.

An einer Kreuzung in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) stieß eine 66-jährige E-Bikerin mit einem Auto zusammen. Durch die Kollision kam die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde an der Unfallstelle vom Notarzt und dem Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus Braunau verbracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

In Schleißheim (Bezirk Wels-Land) wurde eine 79-Jährige von einem Pkw erfasst. Die Pensionistin wurde gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und schwer verletzt. Sie musste bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch nachkommende Pkw-Lenker reanimiert werden. Die Frau wurde nach der notfallmedizinischen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber des ÖAMTC ins Klinikum Wels geflogen.