Michael Sageder ist ein Vollprofi. Der 63-Jährige war 1980 bei den Olympischen Spielen, als mehrfacher WM-Teilnehmer knapp am Stockerlplatz dran und Staatsmeister in nahezu allen Bootsklassen. 75 bis 80.000 Kilometer ist er in seinem Leben bereits gerudert. Kein Wunder also, dass ihn auch ein Missgeschick am vergangenen Montag nicht aus der Ruhe bringen konnte. Der Darstellung der Polizei über den Vorfall auf der Donau widerspricht er in einigen Punkten.