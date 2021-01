Drei Menschen starben bei Unfällen am ersten Wochenende des neuen Jahres

Im Gemeindegebiet von Mitterkirchen (Bezirk Perg) ist am Neujahrstag ein 17-Jähriger bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt.Der Teenager fuhr um 18 Uhr auf dem Treppelweg der Donau von Wallsee kommend in Richtung Au an der Donau und prallte mit voller Wucht gegen eine Schranke.

Laut Polizei war der Bursch in der Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs, das Motorrad war zudem nicht zugelassen. Trotz einer Vollbremsung konnte er eine Kollision mit der Schranke nicht mehr verhindern. Er erlitt tödliche Verletzungen. Ein Spaziergeher fand den jungen Mann aus dem Bezirk Amstetten rund zwei Stunden nach dem Unfall.

Ein 17-Jähriger ist mit einem Motorrad auf dem Treppelweg in Mitterkirchen gegen diesen Schranken geprallt und gestorben. Bild: fotokerschi.at

Gegen Wasserdurchlass geprallt

Der mehrfache Überschlag seines Autos endete für einen 26-jährigen Mann in Kallham (Bezirk Grieskirchen) ebenfalls tödlich. Er fuhr am Samstag um 10 Uhr vormittag mit seinem Audi A5 auf der Kimplinger Landesstraße und kam in der Ortschaft Parzleithen von der Fahrbahn ab. Warum, ist laut Polizei noch unklar.

Das Auto prallte gegen einen Wasserdurchlass, hob ab und überschlug sich danach mehrmals. Schließlich rutschte der Wagen auf die linke Fahrbahnseite und blieb in einer angrenzenden Wiese auf den Rädern stehen. Rettung, Feuerwehr und Polizei rückten an, doch der 26-Jährige aus der Nachbargemeinde Pram konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

Vor den Augen seines Bruders ist ein 60-jähriger Waldbesitzer bei Forstarbeiten in Offenhausen (Bezirk Wels-Land) von einem Baum erschlagen worden.Der Mann fällte, gemeinsam mit seinem Bruder und einem weiteren Mann, am Samstagvormittag mehrere Bäume. Gegen 10.45 Uhr wollte er eine Fichte umsägen. Doch der 30 Zentimeter dicke Stamm fiel nicht in die vorgesehene Richtung, sondern auf den 60-Jährigen.

Sein Bruder, der in der Nähe arbeitete und den Unfall sah, und der anwesende Waldarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe und verständigen die Einsatzkräfte. Die Reanimationsversuche blieben allerdings ohne Erfolg, der Notarzt konnte beim Eintreffen am Unglücksort nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen.

