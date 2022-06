Drei Männer retteten Badenden vor dem Ertrinken

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Samstag in der Ager baden. Als er gegen 18 Uhr ins Wasser gehen wollte, wurde ihm schwarz vor Augen. Er kippte um, verletzte sich dabei am Kopf und fiel kopfüber ins Wasser.

Drei Männer aus dem Bezirk Vöcklabruck, die ebenfalls baden wollten, bemerkten beim Einstieg in die Ager die Blutflecken und sahen den 36-Jährigen im Wasser treiben. Sie zogen den regungslosen Körper aus dem Wasser und verständigten die Rettung. Der 36-Jährige wurde in Begleitung des Notarztes ins Salzkammergut Klinikum nach Vöcklabruck gebracht.