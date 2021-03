Drei Lehrer nach Maskenverweigerung gekündigt

Das berichteten mehrere Median am Samstag. Mehrere Gesprächsangebote, in welche man die Pädagogen umzustimmen versuchte, schlugen fehl, wie die Bildungsdirektion gegenüber den Zeitungen betonte.

In den Bezirken Freistadt, Vöcklabruck und in der Stadt Wels war jeweils ein Lehrer gekündigt worden. Allerdings konnten auch drei Pädagogen in den Bezirken Freistadt, Braunau und Steyr in Gesprächen umgestimmt werden, doch eine Maske zu tragen.

Außerdem prüft die Ärztekammer aktuell auch den Fall von zwei Medizinern im Mühlviertel. Die beiden Hausärzte sollen in ihren Ordinationen keinen Mundschutz tragen. Sie wurden zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert, wie Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser mitteilte.