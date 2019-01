Drei Kinder und drei Erwachsene bei Verkehrsunfall verletzt

WALDNEUKIRCHEN. Zu einem schweren Vekehrsunfall kam es am Freitagabend in Waldneukirchen (Steyr-Land). Dabei wurden insgesamt sechs Personen verletzt.

Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Der Unfall ereignete sich um 17 Uhr auf der B140 zwischen Sierning und Steinbach an der Steyr. Zwei Pkw stießen aus bislang unbekannter Ursache frontal aufeinander. Ein Lkw war ebenfalls am Unfall beteiligt, an dem Schwerfahrzeug entstand allerdings nur leichter Sachschaden. In den beiden Fahrzeugen saßen insgesamt sechs Personen, davon zwei Kleinkinder und ein Baby.

Alle sechs Personen wurden verletzt. Ein Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Linz geflogen, eine weitere Person wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 10" ins UKH Linz gebracht, die übrigen Verletzten wurden in das Krankenhaus Steyr gebracht.

