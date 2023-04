Drei Jugendliche mit gestohlenem Auto unterwegs

Ein 13-Jähriger und zwei 14-Jährige werden beschuldigt, am Bahnhof Voitsdorf ein Auto gestohlen zu haben. Davor sollen sie noch Kennzeichen gestohlen haben, um diese auf dem fremden Auto zu montieren. Am Freitag gegen 17 Uhr fuhren die drei durch Gmunden, Vöcklabruck und Regau. Dabei dürften sie sich mit dem Lenken des Fahrzeugs abgewechselt haben und auch immer wieder Freunde mitgenommen haben, hieß es von der Polizei.

Schließlich mussten sie in Regau tanken, fuhren aber weiter, ohne zu bezahlen. Am Samstag in den frühen Morgenstunden verursachten die drei Jugendlichen einen Verkehrsunfall mit Sachschaden bei der Autobahnauffahrt in Eberstalzell. Das beschädigte Auto stellten die Burschen in Großendorf auf einem Feld ab. Am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr beobachteten Zeugen die drei Jugendlichen in der Nähe des abgestellten Autos. Kurze Zeit später konnten sie in der Nähe der Bushaltestelle in Großendorf von der Polizei geschnappt werden.

Die drei Jugendlichen werden nun wegen verschiedener Delikte bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der 13-jährige Haupttäter, der noch strafunmündig ist, ist bereits wegen ähnlicher Vergehen amtsbekannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.