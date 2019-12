Drei Hubschrauber suchten nach verirrten Tourengeherinnen

Drei Tage lang auf Skiern durch die Stille des Toten Gebirges. Der Plan zweier Frauen aus Bayern, das alte Jahr mit einer Skitour vom Loser zur Tauplitz ausklingen zu lassen, ging Sonntagabend völlig schief.

Die beiden Tourengeherinnen, 50 und 52 Jahre alt, waren um 11 Uhr vom Parkplatz bei der Loseralm in Altaussee gestartet und wollten noch am selben Tag die Wildenseehütte erreichen. Eine Tour, die unter normalen Voraussetzungen nicht länger als vier Stunden dauert. "Aber nicht bei diesen Verhältnissen", sagt Markus Raich, Einsatzleiter der Bergrettung Ausseerland.

Für eine Überschreitung des Toten Gebirges liege noch viel zu wenig Schnee, Dolinen und Latschen seien noch nicht ausreichend bedeckt. Das dürften auch die beiden Wintersportlerinnen erkannt haben: Die Frauen änderten ihre Route, gelangten dabei aber im Bereich des Hinteren Schwarzmooskogels in steiles, felsdurchsetztes Gelände. Nach Einbruch der Dunkelheit setzten sie schließlich einen Notruf ab. "Wir haben sofort einen Hubschrauber angefordert, weil die Temperaturen bereits weit unter den Gefrierpunkt gefallen waren", sagt Raich.

Drei Hubschrauber im Einsatz

Der Rettungshubschrauber C14 flog nach Altaussee, nahm die Bergretter auf, konnte aber in der Nordwestflanke des Schwarzmooskogels nicht landen. Also setzte er die Bergretter auf dem Gipfel ab, die zu den beiden Tourengeherinnen abstiegen, um sie zurück zum Landeplatz zu begleiten. Schließlich konnten die beiden Frauen leicht unterkühlt, aber unverletzt ins Tal geflogen werden. An der Rettungsaktion waren auch zwei Polizeihubschrauber aus Wien beteiligt: Ein Hubschrauber, ausgestattet mit einem FLIR-System, musste das Gebiet großräumig ausleuchten. Ein weiterer nahm die Bergretter auf und brachte sie zurück nach Altaussee. "Eine Nacht im Freien hätte für die Frauen fatal enden können", sagt Raich. (geg)

