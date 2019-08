Drei Frauen und drei Männer als Leiter der Bildungsregionen

Pünktlich zum Schulstart am 9. September stehen die Leiter der sechs Bildungsregionen in Oberösterreich fest. Mit Jahresbeginn waren die bisher 18 Bildungsregionen im Land auf sechs zusammengelegt worden. Bisher war deren Leitung interimistisch besetzt.

Die Bildungsregion Linz/LinzLand wird ab 1. September von Isabell Schaurhofer geleitet. Die 37-Jährige ist die Jüngste im Leitungs-Team. Die Volksschullehrerin war seit 2016 als Pflichtschulinspektorin tätig. Die Bildungsregion Steyr-Kirchdorf bleibt unter der Leitung von Franz Payrhuber. Der 59-jährige Steyrer unterrichtete viele Jahre an der Hauptschule Losenstein und ist seit 1998 Mitarbeiter der Bildungsdirektion OÖ (damals noch Landesschulrat), bis Ende 2018 als Landesschulinspektor.

Robert Thalhammer übernimmt die Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck. Thalhammer wurde 1962 geboren und war jahrelang Leiter der Hauptschule Gmunden Habertschule. Seit 2007 war er Bezirksschulinspektor in Gmunden.

Die Leitung der Bildungsregion Innviertel übernimmt Eva Panholzer. Die 52-jährige Schärdingerin ist gelernte Sonderschullehrerin. Sie leitete die Sonderschule Schärding ein Jahrzehnt lang. Mit Dezember 2018 wurde sie Pflichtschulinspektorin für Schärding.

Die Bildungsregion Wels-Grieskirchen-Eferding bleibt unter der Leitung von Karin Lang. Die 1959 geborene Hauptschullehrerin unterrichtete jahrelang an einer Hauptschule in Wels, die sie auch vier Jahre lange leitete. Ab 2011 war sie Bezirksschulinspektorin für Wels. Die Bildungsregion Mühlviertel wird weiter von Gerhard Huber geleitet. Huber (55) war Lehrer an der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz, unterrichtete danach an verschiedenen Schulen. 2012 wurde er Landesschulinspektor für Handelsakademien und Handelsschulen, seit 2019 leitet er die Bildungsregion Mühlviertel.

