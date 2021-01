Drei Festnahmen bei illegaler Ausreise nach Deutschland

Die Polizei kontrollierte an Montagmorgen am Grenzübergang Suben einen 31-jährigen serbischen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Ried im Innkreis. Er war mit vier weiteren Insassen, darunter eine 17-jährige Französin, die kein Reisedokument mitführte, unterwegs. Bei der genaueren Begutachtung des Innenraumes stellte die Polizei fest, dass sich im Fußraum auf der Rücksitzbank ein 11-Jähriger sowie eine weitere Insassin unter einer Decke versteckten. Somit fuhren insgesamt sieben Insassen in dem Auto mit. Da der 11-Jährige und die 17-Jährige keine Reisedokumente mitführten, wurden die beiden festgenommen und zur Fremdenpolizei nach Wels gebracht. Der Lenker, gegen den eine aufrechte Festnahmeanordnung bestand, wurde ebenfalls festgenommen und in die Justizanstalt Ried eingeliefert.

