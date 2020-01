Die Flammen waren schon von Weitem zu sehen, als die Freiwillige Feuerwehr Enns und fünf weitere Feuerwehren kurz nach 21 Uhr zu dem Brand am Bahnhof in Enns (Bezirk Linz-Land) gerufen wurden. Es war dies am Montagabend der bereits dritte und gefährlichste Einsatz innerhalb von nur drei Stunden.